الأردن: سنزود لبنان بالكهرباء فور نيله الموافقات اللازمة من البنك الدولي

أوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب أن الأردن سيزود لبنان بالكهرباء فور أخذ لبنان جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي، ما من شأنه توفير 100 ميغاواط من الكهرباء للبنان.

وأضاف الصفدي أن الضغوط الحالية تستوجب تعاونا أكبر مع لبنان ليتجاوز أزمته.

وكان بو حبيب وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية تستمر يومين يرافقه المستشار يوسف جبر.

وكان في استقبال بو حبيب في مطار علياء الدولي مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية الأردنية السفير حازم الخطيب ومدير إدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية السفير معن خريسات والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الأردن السفير يوسف رجي والمستشار جورج فاضل.