الأردن: سنسقط أي طائراة إيرانية تنتهك مجالنا الجوي

أكد مصدران أمنيان بالمنطقة في الأردن اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، أن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني.

وأشار المصدران إلى أن الجيش الأردني يخضع لحالة تأهب قصوى، وأن أنظمة الرادار تراقب بشكل مستمر نشاط الطائرات المسيرة والطائرات الإيرانية المحتملة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، وتنامي القلق من التحركات العسكرية الإيرانية.

من جانبها، لم تعلق السلطات الأردنية رسميًا على هذه التصريحات، لكنها تعكس حساسية الموقف والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات أمنية تستهدف الأراضي الأردنية.