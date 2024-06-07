الأردن.. شخص يضرم النار بنفسه في مدينة العقبة ويفارق الحياة

أقدم شخص في مدينة العقبة جنوبي الأردن، مساء أمس الخميس، على إضرام النار بنفسه مما أدى إلى وفاته. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الشخص تم إسعافه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة بعد فترة وجيزة.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة للوقوف على ملابساتها وتحديد الأسباب التي دفعت الشخص للقيام بهذا الفعل المأساوي. يُنتظر أن تسفر التحقيقات عن المزيد من التفاصيل حول خلفيات ودوافع الحادثة.

يأتي هذا الحادث ليضيف إلى سلسلة من الأحداث المقلقة في المنطقة، ويؤكد على أهمية البحث في الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى مثل هذه الأفعال المأساوية.