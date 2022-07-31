الأردن.. صرخات عمّالية لرفع الحد الأدنى للأجور

تواجه معظم دول العالم ارتفاعًا حادًا في مستويات التضخم وأسعار السلع والخدمات، ما يؤدي الى تآكل أجور العمال والموظفين وانخفاض قيمتها. وفي الأردن، علت صرخة النقابات العمالية لزيادة الأجور.

إذ طالب المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وأتى ذلك خلال اجتماع المؤتمر التاسع للاتحاد، الذي شارك فيه ممثلو النقابات العمالية وممثلون عن وزارة العمل ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بحسب موقع “عمون”.

ودعا المؤتمر الى رفع الحد الأدنى للأجور كي يتناسب مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتآكل الأجور الذي يعاني منه العمال.

في السياق، شدّد المؤتمر على أهمية تعديل قانون العمل ليكفل الأمن الوظيفي ويحقق الاستقرار للعمال، مطالبًا في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على عمليات تسريح العمالة.

وحث المؤتمر كذلك على الحد من عقود “شراء الخدمات” التي تهدد الاستقرار الوظيفي وفيها تجاوز على حقوقهم المكفولة.

الى ذلك، أكّد المؤتمر ضرورة تكثيف الجهود لتحسين ظروف العمل وتحقيق مكتسبات جديدة للعمال عبر الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها النقابات مع أصحاب العمل في مختلف القطاعات والمنشآت الاقتصادية، مطالبًا بالعمل على توسيع دائرة التنظيم النقابي لتشمل قطاعات عمالية جديدة، كي تستفيد من الاتفاقيات الجماعية.