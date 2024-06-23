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الأردن.. ضبط 21 حقنة مغشوشة لتخفيف الوزن

منذ ساعة واحدة
علم الأردن

علم الأردن

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أعلن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية نزار مهيدات ضبط 21 حقنة مغشوشة تستخدم لـ”فقدان الوزن” كان يتم ترويجها إلكترونيا.

وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات،لـ “المملكة”، إنّ الحقن دخلت من خلال مسافر، وضبطت الـ 21 حقنة من قبل كوادر المؤسسة وحالت دون الترويج لها، حيث هناك استغلالا للطلب المتزايد على الحقن المستخدمة لفقدان الوزن عبر ترويج تشغيلات مغشوشة.

وأضاف أن كمية الحقن التي وصلت إلى السوق المحلي محدودة جدا وتم ضبطها ومصادرتها، مشيرا إلى أن هذا الدواء بالأصل صنع لمرضى السكري الذين يعانون من ارتفاع سكر الدم في حال كان هناك مقاومة للانسولين؛ وبالتالي يفترض أن يتم بيعه وصرفه بشكل يتناغم مع الأسس التي تم تصنيعه من أجلها وليس لغايات التنحيف.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تنبيها بشأن 3 دفعات “مغشوشة” من أدوية سيماغلوتيد التي تحمل العلامة التجارية “أوزمبيك” والمستعملة لعلاج داء السكري من النمط 2 والسمنة في بعض البلدان، على ما ذكرت المنظمة السبت.

وأشارت المنظمة في التنبيه إلى أن تلك الدفعات “المغشوشة” من منتج سيماغلوتيد كان قد كُشف عنها في كل من البرازيل وبريطانيا أكتوبر 2023 والولايات المتحدة في ديسمبر 2023.

    المصدر :
  • وكالات

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