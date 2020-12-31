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الأردن.. قرار بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها

منذ ساعتين
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 3:44 مساءً
العاصمة الأردنية عمان

العاصمة الأردنية عمان

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أكد بسام فريحات، محامي نقابة المعلمين في الأردن، اليوم الخميس صدور قرار قضائي أولي يقضي بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وأضاف المحامي في تصريحات صحفية أنه “جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة والعمل جار على تكفيلهم”.

وفي وقت لاحق، وافقت محكمة صلح جزاء عمان على طلب إخلاء سبيل أعضاء مجلس النقابة بشرط كفالة مالية بقيمة 500 دينار.

وكان نائب عام عمان حسن العبداللات، قد قرر في 25 تموز الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

جاء ذلك بعد أن انتقدت النقابة عدم وفاء الحكومة بتعهدات قطعتها في عام 2019، بتحسين أجور وظروف عمل أعضاء النقابة البالغ عددهم 140 ألفا، وبعد إضراب استمر 4 أسابيع، وذلك بحسب RT.

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