الأردن لرعاياه في إثيوبيا: غادروا البلاد في أقرب فرصة

دعت وزارة الخارجية الأردنية الأردنيين المقيمين في إثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وطالبتهم بمغادرة البلاد “في أقرب فرصة”.

وقالت الوزارة في بيان إنه ونظراً لتطورات الأوضاع الطارئة في أثيوبيا “تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين الأردنيين المتواجدين في أثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة”.

وأهابت الوزارة بالأردنيين بعدم السفر إلى أثيوبيا خلال هذه الفترة.

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد قد أعلن أنّه سيتوجّه الثلاثاء إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون الجبهة، في وقت تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس أبابا.

وبدأ الصراع في إقليم تيجراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل أبي أحمد، قوات الجيش الفيدرالي للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش في الإقليم.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر 2020 في إقليم تيغراي شمالاً بين القوات الاتّحادية وجبهة تحرير شعب تيغراي المدعومة من جيش تحرير أورومو عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.