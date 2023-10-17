الأردن لـ بايدن: لا أهلاً ولا سهلاً!

على أمريكا ودول الغرب المؤيد للإبادة الجماعية في غزة أن يدركوا تماماً بأن كل ما يجري لن يُغير من معادلة كسر إرادة الشعب الفلسطيني التي لم تنكسر منذ سبعين عاماً و المؤكد لن تنكسر.

بهذه الكلمات استهل أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن حديثه لوسائل الإعلام ، وأضاف المسؤول الأردني: بعد التشاور مع السلطة الفلسطينية و مصر الشقيقة و الحديث مع واشنطن ألغى الأردن قمة عمان وزيارة الرئيس الأمريكي بايدن.

ويمكن القول بأن حصول ذلك برره الأردن بقول الوزير: قمة لا يمكن لها أن توقف الحرب لا جدوى منها، وأن يحصل اجتماع مع أمريكا دون نتائج تذكر، لا داع لانعقاده.

ويحسب لعمان هذا الموقف الكبير غير المسبوق و المتعلق بإلغاء زيارة أهم رئيس دولة في العالم، لكن بدون شك يعزو المراقبون ذلك لأسباب كثيرة، أهمها وبعد مجزرة مستشفى المعمداني، الغليان الشعبي الكبير الذي يجتاح شوارع العواصم العربية و الغربية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وراجت أنباء في وسائل إعلام غربية بأن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تهبط في قبرص وبعدها يطير بمروحية رئاسية إلى البارجة المدمرة جيرالد فورد الراسية قبالة سواحل إسرائيل، وبعد ذلك يستقبل على متنها بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل وبقية القادة الإسرائيليين نتيجة الوضع الأمني المتدهور داخل الأراضي المحتلة.