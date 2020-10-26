استمع لاذاعتنا

الأردن للسفيرة الفرنسية: الإساءة للرسول لا تندرج ضمن حرية التعبير

منذ 56 دقيقة
العاصمة الأردنية عمان

العاصمة الأردنية عمان

A A A
طباعة المقال

تسجل مختلف الدول العربية رفضها لتطاول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الدين الإسلامي، وشهدت الأيام الأخيرة دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، الأمر الذي استدعى موقفا من فرنسا تطالب فيه الدول بالتوقف عن المقاطعة.

ومن جهتها أبلغت وزارة الخارجية الأردنية، السفيرة الفرنسية لدّى المملكة فيرونيك فولاند، استياء الأردن الشديد من نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في لقاء مع السفيرة، موقف عمّان الرافض لاستمرار نشر تلك الرسوم المسيئة، لافتًا إلى أن الإساءة للرموز والمقدسات الدينية تغذي ثقافة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب، التي تدينها المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الصفدي إنه ”لا يمكن القبول بالإساءة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام وللأنبياء جميعا عليهم السلام تحت عنوان حرية التعبير“، مشددًا على أن ”الأردن سيبقى نصيرًا لثقافة السلام واحترام الآخر ومقدساته ورموزه ومعتقداته في مواجهة كل قوى التطرف والكراهية والإرهاب ودحرها“ مشيرا إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكم لها في العام 2018، بأن الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا تندرج ضمن حرية التعبير.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا لا يتوقف عن الانتشار
    كورونا
    إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ 43 مليون
    وزارة الخزانة الأميركية
    عقوبات أميركية جديدة على إيران استهدفت القطاع النفطي
    وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي
    إسرائيل لن تسمح لإيران بإنشاء قاعدة عسكرية في سوريا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطل حبيب نور محمدوف
    بالفيديو: البطل حبيب نور محمدوف يفوز بالنزال ويفجر نبأ اعتزاله!
    التهاب الورك
    الرابط بين فصل الشتاء والتهاب مفصل الورك
    لهذا السبب يعاني البعض من فقدان الشم عند الإصابة بكورونا
    فقدان الشم عند الإصابة بكورونا.. علماء يكشفون اللغز!