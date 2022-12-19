الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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الأردن.. مقتل 3 شرطيّين خلال مداهمة للقبض على قتلة الدلابيح

منذ ساعة واحدة
الأمن الأردني

الأمن الأردني

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إثر أعمال الشغب التي شهدها الأردن خلال الأيام الماضية، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابه خمسة آخرين، خلال مداهمة مشتبه به بمقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.

المديرية قالت في بيان مقتضب، إنه تم قتل المشتبه به في قتل الدلابيح “وهو من حملة الفكر التكفيري وضبط ثمانية أشخاص آخرين، والتحقيقات جارية”.

عدم الملاحقة.. بشرط

كان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد وجه بعدم الملاحقة الأمنيّة لأيّ شخص شارك بالاحتجاجات الأخيرة الرافضة لارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، بشرط ألا يكون قد أطلق العيارات النارية أو ارتكب أعمال عنف أضرت بالممتلكات الخاصة أو العامة.

يشار إلى أنّ مجلس الوزراء الأردني، كان قد قرر أمس الأحد، ترقية الدلابيح إلى رتبة عميد.

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