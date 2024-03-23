السبت 13 رمضان 1445 ﻫ - 23 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأردن: نتابع أنباء اعتقال إسرائيل مسلحيْن بعد اجتيازهما الحدود

منذ 38 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر اليوم السبت، أنها تتابع أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحيْن في قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة باتجاه الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الوزارة -في بيان- أنها تتابع مع السلطات الإسرائيلية من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب للتحقق من صحة هذه الأنباء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، باعتقال مسلحيْن بعد اجتيازهما الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية قادمين من الأردن.

ولم يصدر أي توضيح من السلطات الإسرائيلية حول تفاصيل الحادثة، أو هوية المعتقلين.

وتندر حوادث التسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.

وكانت تل أبيب أعلنت في 31 يوليو/تموز الماضي أن 7 أشخاص تسللوا من الأردن نحو إسرائيل، التي أعادتهم جميعهم للأردن بعد إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة للحدود الأردنية، وتزامنا مع إعلان إسرائيل إحباطها عملية تهريب أسلحة من الأردن للضفة الغربية.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بـ3 معابر هي، الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

    المزيد من أخبار العالم

    لماذا هاجم تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان حفلاً في موسكو؟
    مجلس الأمن يرجىء التصويت على وقف إطلاق النار في غزة لتجنّب فشل آخَر
    الجيش الأميركي: ضربنا 3 مواقع للحوثي باليمن.. منها منشآت تخزين تحت الأرض

    الأكثر قراءة

    شهداء عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مقاتلين من كتيبة جنين (مواقع التواصل)
    كتيبة جنين تكشف العميل المتسبب في اغتيال أفرادها.. كيف تمكنت من معرفته؟
    غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
    صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟
    السيارة المدمرة والتي كان يستقلها القيادي في حماس هادي مصطفى
    عملية اغتيال القيادي في حماس هادي مصطفى على طريق صور.. تفاصيل جديدة وخطيرة!