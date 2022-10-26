الأردن.. وزراء الحكومة يقدمون استقالتهم

قدم وزراء الحكومة الأردنية، الأربعاء، استقالاتهم لرئيسها بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل خامس يجريه.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، في خبر مقتضب: “وضع الوزراء استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة الحكومة مساء اليوم الأربعاء؛ تمهيدا لإجراء تعديل وزاري“.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن موعد التعديل ولا طبيعته.

الوزراء يضعون استقالاتهم أمام رئيس الوزراء تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على الحكومةhttps://t.co/t8DlJf0EIN pic.twitter.com/RoxO5aNDzL — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) October 26, 2022

وأفادت مصادر خاصة مطلعة، طلبت عدم نشر أسمائها، أن التعديل سيكون على الأرجح الأسبوع القادم ليتسنى للخصاونة اختيار الأسماء التي ينوي إدخالها إلى التشكيلة الجديدة.

ومن المرجح، وفق مراقبين، أن التعديل المرتقب لن يكون مؤثرا وسيشمل حقائب وزارية طالتها التعديلات الأربعة السابقة، وبما لا يزيد عن 10 حقائب.

وفي 11 أكتوبر 2021، أجرى الخصاونة التعديل الرابع على حكومته، وشمل 9 وزارات.

وخلال التعديلات الأربعة على الحكومة، احتفظ وزراء المالية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية والخارجية بحقائبهم.

فيما تعاقب 3 وزراء على كل من وزارات الثقافة والعمل، والإعلام، والداخلية والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل من النقل، والصحة، والمياه والزراعة، والعدل، والصناعة والطاقة.

وأُلغيت في التعديلات وزارات الدولة، والدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لمتابعة التنسيق الحكومي، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

ويعد الخصاونة، الذي كلفه العاهل الأردني في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، هو رئيس الوزراء الثالث عشر في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.