الأردن.. وفيات وإصابات من جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة

ارتفع عدد الوفيات في حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام بالعقبة إلى 9 حالات وفق نائب رئيس سلطة منطقة العقبة حمزة الحاج حسن.

وأصيب 234 آخرون، الاثنين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن “المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة”.

وأخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة الاثنين، بعد تسرب غاز سام من صهريج، وفق ما ذكرت قناة المملكة الأردنية.

وأوضحت أن الباخرة التي حدث التسرب فيها أسقطت صهريجا يحتوي على مواد غازية سامة.

وأشارت إلى أن مكان تسرب الغاز السام بعيد عن المناطق السكنية.

وبيّنت القناة أن الإصابات نقلت إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري والمستشفى الإسلامي ومستشفى خاص آخر ثالث، بالإضافة إلى أنه تم فتح المستشفى الميداني الذي يقع بالقرب من مستشفى الأمير هاشم.

وذكرت أن المنطقة الصناعية موجودة في المنطقة الجنوبية في مدينة العقبة، والشواطئ الجنوبية تعدّ قريبة من هذه المنطقة بالمسافة.

وأفادت بأن مدخل المنطقة الصناعية كان يخلو من الحركة تماما، إضافة إلى إيقاف حركة الشاحنات القادمة إلى ميناء العقبة الجديد.

وتابعت “القوى البحرية موجودة بالقرب من الباخرة للتعامل مع هذه الحادثة، (…) هذه الحادثة وقعت في أثناء عملية مناولة الصهريج المعبأ بهذا الغاز السام”.

وقال محافظ العقبة محمد الرفايعة، لـ”المملكة” إنه تم السيطرة على الحادث.