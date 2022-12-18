الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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الأردن يتحضّر لانطلاق قمة إقليميّة الثلاثاء.. وتعزيزات للجيش لتأمينها

منذ ساعة واحدة
قمة إقليمية في الأردن الثلاثاء

قمة إقليمية في الأردن الثلاثاء

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بعد أعمال شغب شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم الأحد، أنّه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدية من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت، لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا، على غرار مؤتمر بغداد في آب 2021.

البيان نقل عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إنّ هذا الانتشار على الطريق من المطار الذي يبعد 30 كلم جنوب عمان وحتى منطقة البحر الميت سيأتي “تمهيدًا لانطلاق مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” في نسخته الثانية والذي سيعقد في الأردن الثلاثاء”.

يشار إلى أنّ الأيام الماضية شهدت مقتل ضابط أردني، وأصيب أربعة آخرون من أفراد الشرطة بجروح، أثناء احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في محافظة معان، جنوبي البلاد.

إذ قالت الشرطة في بيان إنّ الضابط أصيب برصاصة في الرأس، عندما كان “يتعامل مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية”، في محافظة معان، التي شهدت من قبل احتجاجات على ارتفاع الأسعار.

أضاف البيان: “سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن”.

 

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