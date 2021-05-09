الأردن يتعهد بتصعيد الضغوط على إسرائيل

حذرت وزارة الخارجية الأردنية، إسرائيل، من مغبة الاستمرار في انتهاكاتها ضد القدس والمسجد الأقصى، واصفة الاعتداءات على المصلين بأنها ”تصرف همجي مرفوض ومدان“.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عن الناطق باسمها السفير ضيف الله الفايز، يوم الأحد، أنها ”تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى؛ لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية“.

وأكد البيان أن الوزارة ”في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين“.

وأشارت الوزارة إلى أنها ”نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين“.

وقالت الوزارة إنها ”على تواصل مستمر مع الفلسطينيين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدِفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى“.

وأكدت أن ”جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي؛ لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها“.

وبخصوص حي الشيخ جراح، أوضح البيان أن الوزارة ”وجهت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية محاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم“.

وشددت الوزارة أن ”المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم“، محذرا من أن تهجيرهم ”يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني“.

وأكدت الخارجية الأردنية أنها ”تواصل حشد الدعم الدولي لقضية أبناء حي الشيخ جراح، لبلورة موقف دولي ضاغط على إسرائيل لوقف تنفيذ الإجراءات“.

وأشارت إلى أن ”الوزارة ومنذ البداية، وجهت سفراءها في عواصم العالم وبالتنسيق مع الفلسطينيين والدول العربية، لمواصلة التحرك مع الحكومات والمسؤولين ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ لحثهم على اتخاذ مواقف ضاغطة على إسرائيل“، بحسب “إرم نيوز”.