الأردن يدعو إلى إبعاد قرار "أوبك" عن التجاذبات السياسية

أشارت دولة الأردن الى أن قرار منظمة أوبك+، خفض إنتاج النفط، قضية فنية ويجب أن تقارب في سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية، داعيةً إلى الحوار بين واشنطن والرياض بشأنها.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن عمان تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار المنظمة وما أنتجه من تجاذبات.

وأضاف الناطق باسم الوزارة السفير “سنان المجالي”: “هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة”.

في السياق نفسه، شدد المجالي على “ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومركزية دور السعودية الرئيس فيها، وأهمية دور الولايات المتحدة الأميركية”.

هذا ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المجالي أن الأردن “يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها”.