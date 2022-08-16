الأردن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى حل سياسي شامل بعد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة عمان يوم الثلاثاء (16 أغسطس آب).

وقال “أكدنا دعمنا للعراق الشقيق وأمنه واستقراره وأيضا رحبنا بالهدنة التي تم التوصل إليها باليمن والتي ندعو إلى أن تتطور إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات المعتمدة وبما ينهي هذه الكارثة باليمن وأيضا يضمن أمن أشقائنا ومصالحهم في الخليج العربي”.

واتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة لمدة شهرين في أبريل نيسان برعاية الأمم المتحدة بعد تكثيف الجهود الدولية في أعقاب تصعيد العمليات العسكرية في اليمن وضربات شنها الحوثيون على السعودية والإمارات.

وتم تمديد الهدنة لشهرين آخرين في أوائل أغسطس آب الجاري في صراع أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية كبرى.

جاء المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الصفدي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ناقش خلاله الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الملحة.

وقال الوزير البحريني ” موقف البلدين تجاه القضية الفلسطينية ثابت ودائم ويدعو إلى ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامه دولته المستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأعربنا عن تقديرنا للجهود الحثيثة التي قامت بها جمهورية مصر العربية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وأضاف “عرضنا مخرجات قمه جدة للأمن والتنمية التي شارك فيها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قاده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وأكدنا على ضرورة متابعة التنسيق الثنائي لتنفيذ تلك المخرجات والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي أتاحتها القمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة”.