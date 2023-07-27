الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

منذ 6 دقائق
وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مجمع المسجد الأقصى

المتطرف إيتمار بن غفير في مجمع المسجد الأقصى

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أدان الأردن، الخميس، إقدام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير على “اقتحام” المسجد الأقصى في القدس، وحذر من تبعات ذلك الخطيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سنان المجالي “قيام وزير إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته وممارسات المتطرفين تمثل خطوة استفزازية وخرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين تقدمهم بن غفير، الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم.

ومنذ ساعات الفجر توافد الآلاف من المستوطنين إلى ساحة البراق، ونفذوا جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، فيما احتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام الأقصى، وذلك تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم.

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