الأردن يدين "الهجوم الإرهابي" على موقع عسكري أمريكي قرب الحدود مع سوريا

أدان الأردن الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات.

وفي أول بيان رسمي بعد الهجوم، قال الأردن الحليف الوثيق لواشنطن إنه يعمل مع الولايات المتحدة لمحاربة “الإرهاب”.

وكان مسؤول بالحكومة قد قال في وقت سابق إن الهجوم استهدف قاعدة أمريكية في سوريا مجاورة للحدود وإنه لم يقع على الأراضي الأردنية.

وقال مصدر أمني أردني كبير لرويترز إن الأردن طلب في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة إرسال مزيد من الدعم والعتاد الدفاعي المتقدم بسبب المخاوف من انخراط إيران ووكلائها في أي صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر أن الأردن لفت أنظار واشنطن مؤخرا إلى الحاجة الملحة لتعزيز دفاعاته ضد الجماعات المدعومة من إيران التي تزداد قوتها على حدود الأردن مع العراق وسوريا.

ويشعر الجيش الأردني والمؤسسة الأمنية في المملكة بقلق متزايد من أن تستغل الفصائل الإيرانية، التي تسيطر الآن على جنوب سوريا، حرب غزة لاختراق الأردن أمنيا.

وزاد نفوذ إيران في سوريا منذ أن ساعد حلفاء طهران، ومنهم جماعة حزب الله اللبنانية، الرئيس السوري بشار الأسد في قمع المعارضة المسلحة التي اندلعت في عام 2011.

وتسيطر فصائل مسلحة مدعومة من إيران على الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، وتتهم عمان هذه الفصائل وإيران بتهريب المخدرات في هذه المنطقة.

ويقول بعض المسؤولين الأردنيين إن الفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا تستخدم أيضا تجارة المخدرات لزيادة الضغط على الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة والذي يستضيف المئات من أفراد القوات الأمريكية.

وطلب الأردن أيضا من واشنطن تزويده بأنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) بسبب قلقه المتزايد من الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى استقطاب إيران وفصائلها المسلحة في المنطقة إلى حدود المملكة.

ويعد وجود القوات الأمريكية في الأردن مسألة حساسة في بلد ترتفع فيه المشاعر المعادية للولايات المتحدة بسبب دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووقعت الحكومة الأردنية اتفاقا مع الولايات المتحدة في المجال العسكري في يناير كانون الثاني 2021 يتيح للقوات الأمريكية “الوصول دون عوائق” إلى عدة منشآت عسكرية أردنية.