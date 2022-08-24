الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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الأردن يزيد إمدادات الطاقة لمدينة أريحا في الضفة الغربية

منذ ساعتين
علم الأردن

علم الأردن

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أعلن الأردن أنه ضاعف إمدادات الكهرباء المباعة لمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة إلى 80 ميغاوات، مما يساعد في تقليل اعتمادها على الكهرباء التي توفرها إسرائيل.

وأوضح أن الإمدادات الإضافية تأتي من محطة كهرباء في غور الأردن، مرتبطة بشبكة فلسطينية قائمة تديرها السلطة الفلسطينية.

وسعى الأردن والسلطة الفلسطينية إلى توسيع العلاقات بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة الموقعة مع إسرائيل في التسعينيات، لكنهما يتهمان إسرائيل بوضع العراقيل، وهو ما تنفيه إسرائيل.

واستأنف الأردن، الذي كان يحكم الضفة الغربية والقدس الشرقية قبل أن تحتلهما إسرائيل في حرب عام 1967، إمداد أريحا بالطاقة من غور الأردن منذ ما يقرب من عشر سنوات.

كما يرتبط بعلاقات تجارة وأعمال واسعة مع الفلسطينيين، وكثير منهم له أقارب في المملكة التي تنحدر غالبية سكانها من مناطق غربي نهر الأردن.

غير أنّ السلطة الفلسطينية تتلقّى معظم احتياجات المناطق التي تديرها من الكهرباء من إسرائيل.

هذا ويسعى الأردن الى زيادة الصادرات للأسواق الفلسطينية ويتفاوض مع إسرائيل لتخفيف العقبات التجارية. ويتهم إسرائيل بمحاولة إحكام قبضتها على السوق حتى تتمكن من بيع بضائعها، وهو ما تنفيه إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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