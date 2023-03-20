الأردن يستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على تصريحات وزير المالية

استدعى الأردن الاثنين السفير الإسرائيلي للاحتجاج على سلوك وزير إسرائيلي تحدث على منصة كان عليها علم إسرائيلي بحدود موسعة تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية.

ونددت عمَّان في وقت سابق بما قام به وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قائلة إنها خطوة استفزازية لوزير “متطرف” و”عنصري” تعد انتهاكا للأعراف الدولية واتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل.

هذا وأشعل وزير إسرائيلي مسؤول عن إدارة الضفة الغربية المحتلة فتيل موجة تنديد وإدانة الاثنين بعد أن قال إنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

وأدلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بهذه التصريحات أمس الأحد 19\3\2023 في كلمة بمؤتمر خلال زيارة لفرنسا. وأثار نفس الوزير غضبا عالميا في وقت سابق من هذا الشهر عندما دعا إلى “محو” بلدة فلسطينية.

وسُمع الوزير وهو يقول في مقطع مصور من الكلمة تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي “هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.

ووقف سموتريتش أثناء إلقائه الكلمة إلى منصة مغطاة بما يبدو أنه نسخة مختلفة من العلم الإسرائيلي تُظهر دولة إسرائيلية بحدود موسعة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والأردن.