الأردن يستضيف اجتماعاً للتصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس

من المقرر أن يستضيف الأردن غدا الخميس اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها، وفق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وأضاف الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الأربعاء أن اللجنة تضم في عضويتها السعودية والمغرب ومصر وقطر وتونس والجزائر والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد وزير الخارجية الأردني، على أن حماية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف أولوية أردنية يكرس جلالة الملك كل إمكانيات المملكة من أجل الحفاظ عليه.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية مسيرة الأعلام التي نظمتها قوى يمينية يهودية متطرفة اليوم الأربعاء من الوصول إلى باب العامود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة خشية تفجرّ الأوضاع، في حين تعرض المسجد الأقصى للاقتحام لليوم الرابع.

ونصبت شرطة الاحتلال حواجز أمنية على مسافة كيلومترات من قلب القدس الغربية إلى باب العامود مما حال دون وصول المسيرة إلى المكان المحدد سلفا، مشيرة إلى أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير -الذي يعد أحد أبرز المشاركين في المسيرة- لا يزال يصر على الوصول إلى باب العامود.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه يسمح للمسيرة بالوصول إلى باب العامود لأن ذلك من أن يفجر الأوضاع، موضحة أن قرار بينيت حول تحرك القوى اليمينية اليهودية من مسيرة إلى مظاهرة.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت أنها لن تقوم بتأمين المسيرة في حال حاول المشاركون فيها المرور بباب العامود والحي الإسلامي في القدس المحتلة.

ويأتي تعامل حكومة بينيت مع مسيرة القوى اليمنية المتطرفة وسط تحذيرات من الفصائل الفلسطينية للاحتلال من أنها مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى.