الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، 109 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال السعات الأربعة والعشرين الماضية، و لتكون بذلك أعلى حصيلة وفيات يومية في البلاد منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عام.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلتها السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، بلغت 9 آلاف و269 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في الأردن إلى 5 آلاف و985 شخصا، في حين وصل عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 545 ألف مصاب. أما عدد المتعافين فقد تجاوز 441 ألف شخص.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا .

وقررت الحكومة الأردنية في العاشر من الشهر الحالي زيادة ساعات حظر التجول الليلي لتصبح من السابعة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من السبت.

كذلك، قررت الحكومة إغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والحانات والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي.

وتقرر أيضا “تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد”.