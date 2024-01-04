الأردن يشتري نحو 120 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية اليوم الخميس 4\1\2024.

ويعتقد أن الشراء تم على دفعتين حمولة كل منهما 60 ألف طن، واحدة من شركة الظاهرة التجارية للشحن في النصف الأول من مارس\آذار والأخرى من سي.إتش.إس للشحن في النصف الثاني من الشهر نفسه.

وقال المتعاملون إن الشراء تم بالنسبة لكل من الدفعتين بسعر يقدر بنحو 276.75 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن.

وقال متعاملون إنه ورد عروض من مشاركين آخرين في المناقصة، جميعها للطن شاملة تكاليف الشحن: كارجيل 287.50 دولار، وفيتيرا 289 دولارا، ونيست وايز 298 دولارا، وسولاريس 301.50 دولار. وشاركت شركة سيريال كوم أيضا ولكن لم يكشف عن سعر عرضها.

وقال متعاملون إنهم تلقوا مؤشرات على أن الأردن سيطرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح خلال الأيام المقبلة. وقال المتعاملون إن المناقصة الجديدة، التي ستغلق في التاسع من يناير\كانون الثاني، ستسعى إلى الشحن في سلسلة من المجموعات المحتملة في النصف الثاني من مارس\آذار، أو النصف الأول من أبريل\نيسان، أو النصف الثاني من أبريل\نيسان، أو النصف الأول من مايو\أيار.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين ومن الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

ولم ينفذ الأردن أي عمليات شراء في مناقصة سابقة لشراء 120 ألف طن في 27 ديسمبر\كانون الأول.