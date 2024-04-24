الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

أفاد متعاملون أوروبيون أن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى حوالي 60 ألف طن متري من علف الشعير الحيواني في مناقصة دولية تمت يوم الأربعاء.

وذكروا أن شراء الشعير تم من شركة الظاهرة التجارية بسعر 217 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن للتسليم في النصف الثاني من شهر يوليو تموز.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وقال المتعاملون إن شركات تجارية أخرى شاركت في المناقصة وقدمت عروضا للطن بما يشمل التكلفة والشحن كالتالي: فيتيرا 224 دولارا وكارجيل 230 دولارا وسي.إتش.إس 225.49 دولار وأولام 224.94 دولار وأميروبا 229.75 دولار وفارم سينس 231.33 دولار وجراين ستار 225 دولارا.

وليس هناك مؤشر بعد على أن مناقصة جديدة للشعير ستطرح.

وفي مناقصة لشراء الشعير طرحها الأردن في 17 أبريل نيسان اشترى حوالي 110 ألف طن بسعر 216 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن.

وطرح الأردن مناقصة منفصلة اليوم الأربعاء لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين.