الأردن يشتري 120 ألف طن من الشعير في مناقصة دولية

قال مصدر حكومي لرويترز، الأربعاء، إن الأردن اشترى 120 ألف طن من شعير العلف من شركتين في مناقصة شراء دولية.

وأضاف المصدر أن الكمية تشمل 60 ألف طن من الشعير تم شراؤها من كارجيل للشحن في النصف الثاني من يناير كانون الثاني 2023، و60 ألف طن أخرى من فيتيرا للشحن في النصف الأول من فبراير شباط 2023 .

وقال المصدر إن كل الشعير تم شراؤه بسعر قدره 328.0 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وقال تجار إن شركتين أخريين شاركتا في المناقصة. وعرضت بانجي سعرا قدره 335 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، في حين قدمت أميروبا عرضا لسعر يبلغ 355 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وكانت الحكومة الأردنية تتخوف من ارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية، بعد أن أعلنت روسيا، أحد أهم مصدري الحبوب عالميا، عن فرض قيود على صادراتها من القمح خلال العام الجاري.

ويستهلك الأردن 80 ألف طن من القمح شهريا.