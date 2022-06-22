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الأردن يشتري 120 ألف طن من علف الشعير

منذ 35 دقيقة
العاصمة الأردنية عمان

العاصمة الأردنية عمان

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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 120 ألف طن من علف الشعير من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أغلقت اليوم الأربعاء.

وأضافوا أن شركة أميروبا باعت 60 ألف طن بسعر 407 دولارات للطن شاملا تكاليف الشحن وذلك للتسليم في النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول، وأن شركة إيه.جي.إي باعت ما يقدر بنحو 60 ألف طن بسعر 407 دولارات للطن شاملا تكاليف الشحن وذلك للتسليم في النصف الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.

وأفاد المتعاملون بأن ثلاثة شركات أخرى شاركت في المناقصة. وعرضت شركة فيتيرا للتجارة سعر 425 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وعرضت شركة بانج سعر 432 دولارا للطن بينما عرضت شركة كارجيل سعر 433 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

واتهمت الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي تزود أوكرانيا بالسلاح روسيا بتأجيج أزمة الغذاء من خلال منع صادرات الحبوب من أوكرانيا، والتي تمثل نحو عشر صادرات القمح العالمية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر هذا الشهر من أن ملايين الأشخاص قد يتضورون جوعا بسبب الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والذي قال إنه جعل العالم “على شفا أزمة غذاء مروعة”.

وروسيا وأوكرانيا من أهم منتجي السلع الزراعية في العالم. فروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم بعد الاتحاد الأوروبي بينما أوكرانيا هي أكبر مصدر لبذور دوار الشمس.

كما يملك البلدان حصة كبيرة في أسواق الشعير والذرة. وروسيا أيضا واحدة من أكبر مصدري الأسمدة في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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