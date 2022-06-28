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الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح

منذ 9 دقائق
قمح

حرب أوكرانيا فاقمت من أزمة القمح

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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من القمح الصلد المطحون من مصادر اختيارية في مناقصة أغلقت اليوم الثلاثاء.

وأضافوا أن الأردن اشترى القمح من سي.إتش.إس مقابل ما يقرب من 445 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن للتسليم في النصف الثاني من سبتمبر أيلول.

وقال المتعاملون إن ثلاث شركات أخرى شاركت في المناقصة وهي كارجيل وفيتيرا وأميروبا.

واتهمت الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي روسيا بتأجيج أزمة الغذاء من خلال منع صادرات الحبوب من أوكرانيا، والتي تمثل نحو عشر صادرات القمح العالمية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر هذا الشهر من أن ملايين الأشخاص قد يتضورون جوعا بسبب الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والذي قال إنه جعل العالم “على شفا أزمة غذاء مروعة”.

وروسيا وأوكرانيا من أهم منتجي السلع الزراعية في العالم. فروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم بعد الاتحاد الأوروبي بينما أوكرانيا هي أكبر مصدر لبذور دوار الشمس.

كما يملك البلدان حصة كبيرة في أسواق الشعير والذرة. وروسيا أيضا واحدة من أكبر مصدري الأسمدة في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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