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الأردن يصدر استثناءات في حظر النشر بشأن قضية الأمير حمزة

7 - أبريل - 2021
الأمير حمزة

الأمير حمزة

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أعلنت النيابة العامة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، استثناءات بخصوص قرارها السابق بحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بترا، قال نائب عام عمَّان حسن العبداللات: ”إن حظر النشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك“.

وأضاف أن ”الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية، وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر“.

وأشار إلى أن ”الحظر يستثني أيضًا التصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك“.

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