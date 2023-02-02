الأردن يطرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح

قال متعاملون أوروبيون، الخميس، إن مشتري الحبوب في الأردن طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من مناشئ اختيارية.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو السابع من فبراير شباط.

وتطلب المناقصة الجديدة الشحن في سلسلة من الشحنات الممكنة‎ ‎بواقع 50 ألفا إلى 60 ألف طن ‏للشحنة الواحدة.

والشحنات الممكنة ستكون في الفترات بين 1 و15 مايو أيار وبين 16 إلى 31 مايو وبين الأول إلى 15 يونيو حزيران وبين 16 إلى 30 يونيو.

وكان متعاملون يتوقعون طرح مناقصة جديدة بعد أن اشترى الأردن 60 ألف طن من القمح في مناقصة سابقة أعلنها لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن يوم الثلاثاء.