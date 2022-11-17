الأردن يعلق على تعديل موديز تصنيف المملكة.. "الإصلاح يحقق أفضل نتائج"

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس لرويترز (الخميس 17-11-2022) إن تعديل وكالة موديز نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة إلى “إيجابية” من “مستقرة” يظهر أن الإصلاحات المالية التي يدعمها صندوق النقد الدولي “تحقق أفضل نتائج”.

وقال العسعس لرويترز “أظهر إصلاحنا المالي أن الإصلاح العادل والمنصف ليس فقط سياسة جيدة، ولكنه يحقق أفضل النتائج أيضا”.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس نظرتها المستقبلية للأردن إلى “إيجابية” من “مستقرة” مما عدل تصنيفها الائتماني العام من بي1-مستقر إلى بي1-إيجابي.

ووفقا للوكالة فقد جاء ذلك التغيير “مدفوعا بالتزام الحكومة القوي بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق”.

وقالت موديز إنه “أظهر أيضا سجلا حافلا بالتنفيذ الفعال، على الأقل على الصعيد المالي، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز مرونة الوضع الائتماني (للأردن)”.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن النمو في الأردن تسارع في عام 2022 على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مدفوعا بالتقدم القوي في الإصلاحات الهيكلية التي وفرت الحماية للاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.

ويقول مسؤولون أردنيون إن تحسين التصنيف سيساعد المملكة في الحصول على المزيد من القروض بأسعار تفضيلية لتخفيف عبء خدمة الديون السنوية.