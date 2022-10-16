الأردن يعمل على رفع مشاركة المرأة في المناصب العليا

أعلن “ماهر المحروق”، مدير عام جمعية البنوك الأردنية، أنّ القطاع المصرفي يسعى مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة أمام فينتشرز لأن تصل نسبة مشاركة المرأة في مناصب مجالس إدارة البنوك إلى 20 بالمئة، وفي المناصب العليا بالقطاعات الأخرى إلى 25 بالمئة عام 2024 مقارنةً مع ثمانية بالمئة العام الحالي.

وأضاف المحروق، في مقابلة مع رويترز، أنه من أجل تحقيق ذلك الهدف، أُطلقَت المنصة الإلكترونية “كلنا في المجلس” الشهر الحالي، بدعم البنك المركزي، والتي ستعمل كمرجعية تساعد البنوك على الوصول للنساء المؤهلات وصاحبات الكفاءة والخبرة لتعيينهن في المناصب القيادية”، موضحًا أن “المرأة التي تجد أن سيرتها الذاتية ممتازة وترغب بترشيح نفسها للعمل في مواقع اتخاذ القرار في البنوك ما عليها سوى الدخول للمنصة والتسجيل فيها”.

وأشار المحروق إلى أن المرحلة الثانية من المنصة الإلكترونية ستشمل قطاعات خاصة أخرى غير البنوك، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين وتكافؤ الفرص”، معتبرًا أن “وجود النساء في المناصب العليا مفيد وله إيجابيات ويحسن من أداء المؤسسات”. كما أشار إلى أن نحو 40 بالمئة من الوظائف في القطاع المصرفي الأردني تشغله نساء، في الوقت الذي يصل فيه عدد الوظائف في هذا القطاع إلى نحو 21 ألف وظيفة.

وتقلص عدد البنوك العاملة في الأردن إلى 20 بنكاً العام الحالي مقارنةً مع 23 بنكًا في العام الماضي وذلك بعد ثلاث صفقات اندماج كبرى، إذ استحوذ بنك المال (كابيتال بنك) أولا على بنك عوده اللبناني وثانيا على بنك سوسيتيه جنرال، في حين استحوذ بنك الاستثمار العربي على بنك الكويت الوطني.

الى ذلك، بيّن المحروق أن 40 بالمئة من المودعين في البنوك في المملكة نساء، وتشكل ودائعهن نسبة 30 بالمئة من قيمة ودائع العملاء التي تجاوزت 40 مليار دينار (56.4 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

وتشكّل قيمة قروض الإناث 18 بالمئة من القيمة الإجمالية للقروض في المملكة، في حين أن 20 بالمئة من البطاقات الائتمانية تمتلكها إناث، بحسب المحروق.

كذلك، ذكر المحروق أنه منذ جائحة كورونا زاد مفهوم الدفع الإلكتروني وأهمية وجود الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية لدى المواطنين بشكل عام ولدى النساء بشكل خاص، مشيرًا إلى أن 35 بالمئة من عملاء المحافظ الإلكترونية، البالغ عددهم 1.87 مليون عميل، هم من الإناث في حين يشكل الذكور 65 بالمئة.