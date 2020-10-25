الأردن يعيد فتح معابره البرية الحدودية مع السعودية وإسرائيل

اتخذت الحكومة الاردنية قرارا يقضي بفتح 4 معابر حدودية مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل بدءا من الخميس.

أعلن رئيس خلية الأزمة المتعلقة بوباء كورونا في الأردن العميد مازن الفرايا الأحد في مؤتمر صحفي إن “الحكومة أتخذت قرارا بالأمس بإعادة تنظيم حركة المسافرين والشاحنات عبر بعض المنافذ الحدودية البرية إعتبارا من يوم الخميس المقبل”.

وأوضح إن “المعابر الحدودية المعنية هي المركزان الحدوديان العمري والمدورة (مع السعودية) ومعبرا جسر الشيخ حسين وجسر الملك حسين (مع الاراضي الفلسطينية وإسرائيل)”.

وبالنسبة لمعبر العمري، قال الفرايا إنه “سيستمر بإستقبال حركة الشحن، وسيطلب من سائقي الشاحنات إجراء فحص (بي سي آر) قبل خمسة أيام من قدومهم الى المملكة، حيث سيتم وقف الحجز الإلزامي لسائقي الشاحنات وسيخضعون لفحص (بي سي آر) ثان بالمركز الحدودي على أن يعقبه حجر منزلي لمدة اسبوع”.

وأوضح إنه “في حال تبينت إصابة اي منهم فسيتم اللجوء الى العزل المنزلي او النقل الى المستشفى إعتمادا على الوضع الصحي للشخص المصاب”.

وأكد الفرايا أن “باقي المراكز الحدودية الثلاثة ستستقبل اعدادا محدودة: مئة شخص يوميا في معبري المدورة والشيخ حسين و150 شخصا في معبر جسر الملك حسين”.

وأوضح إن “القادمين الى المملكة من هذه المعابر عليهم التسجيل في منصة +فيزيت جوردان+ وعمل فحص (بي سي آر) قبل خمسة ايام من قدومهم للمملكة كي يحصلوا على (كيو آر كود) يمكنهم من دخول المملكة”.

وأكد أنه “سيسمح للقادمين بدخول المملكة بسيارتهم الخاصة حيث سيتم تعقيمها في المركز الحدودي”.

وأوضح أن “تحديد هذه الأعداد جاءت بناء على قدرتنا لاجراء الفحوص والبنية التحتية والمخبرية على ان يعاد النظر فيها بشكل اسبوعي”.

ومن جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، متحدث الحكومة‎ علي العايد، السبت، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “بترا”. أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برا إلى وطنهم، وضبط الإصابات الخارجية بالفيروس، للحد من انتشار الوباء.