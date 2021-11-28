الأردن يقرر رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى إلى 400%

أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، السبت، عن قرار رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني.

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، محمد الخلايلة، أنه سيتم رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى من 300% إلى 400% بدءا من العام المقبل، وذلك بتوجيهات ملكية.

وأوضح الخلايلة في حديثه لقناة المملكة الأردنية، أنه “سيتم فرش المسجد الأقصى بأفخم أنواع السجاد المقاوم للحريق على نفقة جلالة الملك الخاصة”.

وأشار إلى أن “جلالة الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على المقدسات الإسلامية في المحافل الدولية ويشكل أهمية قصوى بالنسبة له”.

ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 271، تدير وزارة الأوقاف الأردنية الأماكن المقدسة في مدينة القدس، على خلفية حريق المسجد الأقصى عام 1969.

ولاحقاً، جاءت اتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994، لتكرس وصاية الأردن على الأوقاف المقدسية.

وتشرف حالياً دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الإسلامية الأخرى.