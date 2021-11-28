الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأردن يقرر رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى إلى 400%

28 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2021 8:16 صباحًا
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، السبت، عن قرار رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني.

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، محمد الخلايلة، أنه سيتم رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى من 300% إلى 400% بدءا من العام المقبل، وذلك بتوجيهات ملكية.

وأوضح الخلايلة في حديثه لقناة المملكة الأردنية، أنه “سيتم فرش المسجد الأقصى بأفخم أنواع السجاد المقاوم للحريق على نفقة جلالة الملك الخاصة”.

وأشار إلى أن “جلالة الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على المقدسات الإسلامية في المحافل الدولية ويشكل أهمية قصوى بالنسبة له”.

ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 271، تدير وزارة الأوقاف الأردنية الأماكن المقدسة في مدينة القدس، على خلفية حريق المسجد الأقصى عام 1969.

ولاحقاً، جاءت اتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994، لتكرس وصاية الأردن على الأوقاف المقدسية.

وتشرف حالياً دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الإسلامية الأخرى.

    المزيد من أخبار العالم

    بريطانيا
    بريطانيا: الأولوية للمحادثات مع أوكرانيا بشأن الجنديين المحتجزَين
    قيس سعيد
    تونس.. اتهامات للرئيس بتوجيه “ضربة لاستقلال القضاء”
    إمدادات القمح
    الفاو: ملايين الناس مهدّدون بالجوع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    حفار القبور السوري
    شهادة مرعبة.. “حفار القبور” السوري: دفنت حوالي 600 جثة أسبوعيا