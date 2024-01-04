الجمعة 22 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأردن يقصف مخابئ ومستودعات تجار مخدرات في جنوب سوريا

منذ 23 دقيقة
الجيش الأردني

الجيش الأردني

A A A
طباعة المقال

قالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية إن الأردن شن (الخميس 4-1-2023) عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران.

وكثف الجيش حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات استمرت وقتا طويلا الشهر الماضي مع عشرات المتسللين من سوريا المرتبطين بفصائل متحالفة مع إيران، يحملون كميات كبيرة وعبروا الحدود ومعهم أسلحة ومتفجرات.

وأصبحت سوريا التي مزقتها الحرب المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة المخدرات، والتي يقدر حجمها بمليارات الدولارات. وأصبح الأردن طريق عبور رئيسيا إلى دول الخليج الغنية بالنفط لمخدر الأمفيتامين المصنع في سوريا والمعروف باسم حبوب الكبتاغون، حسبما تقول واشنطن ومسؤولون غربيون في مجال مكافحة المخدرات.

وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تورطها في صناعة المخدرات وتهريبها. وتقول إيران إن الاتهامات بأنها تقف وراء تجارة المخدرات هي جزء من مؤامرات غربية ضدها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)
ميرسك تعيد سفن حاويات من البحر الأحمر إلى قناة السويس
صور لرهائن لدى حماس
غزة تحت النار
"كانوا في عداد المفقودين".. ارتفاع حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة
أحد فروع ماكدونالدز
ماكدونالدز تقر بتأثر أعمالها في الشرق الأوسط بسبب حرب غزة

الأكثر قراءة

شعار الجماعة الإسلامية
الجماعة الإسلامية تنعي شهيدين في عملية اغتيال العاروري
من الضاحية الجنوبية إثر جريمة اغتيال صالح العاروري (النهار)
"الأمر أشبه بزلزال".. صورٌ صباحيّة من الضاحية بعد اغتيال العاروري
الناقورة
بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة