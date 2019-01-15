الأردن يوافق على استضافة المحادثات اليمنية حول الأسرى

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وافقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، لاستضافة عمّان للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة: “إننا في المملكة الأردنية الهاشمية نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب أشقائنا في الجهود المستهدفة لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة”.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قد التقى، في وقت سابق من الشهر الحالي، وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الذي زار المملكة ناقلاً رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الملك عبدالله الثاني.

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وبحث الوزيران المستجدات في جهود حل الأزمة اليمنية، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الصفدي، في تصريحات صحافية مشتركة مع اليماني، “وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء ودعمها جهود حل الأزمة اليمنية وفق القرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، بما ينهي معاناة الأشقاء ويعيد لليمن أمنه واستقراره”.

 

المصدر: – قناة العربية، العربية.نت

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