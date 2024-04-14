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الأردن يُعيد فتح مجاله الجوي عقب إغلاقه لساعات

منذ 46 دقيقة
الطيران الأردني

الطيران الأردني

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قال التلفزيون الرسمي اليوم الأحد 14 نيسان/أبريل 2024، نقلاً عن سلطات الطيران الأردنية إن الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن مصدرا أردنيا أكد لقناة “المملكة” الرسمية إعلان حالة الطوارئ في جميع المحافظات.

ونقلت القناة عن المصدر -الذي لم تسمه- تأكيده “إعلان حالة الطوارئ في جميع محافظات الأردن، وذلك بعد قرار إغلاق الأجواء أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا”.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين بالمنطقة أن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي.

    المصدر :
  • رويترز

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