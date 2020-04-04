الأردن..13 إصابة جديدة بكورونا الحدود ستبقى مغلقة لما بعد رمضان

أعلن وزير الصحة الأردني، السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 323.

كما قال سعد جابر “نأمل عودة الحياة لطبيعتها اعتبار من منتصف هذا الشهر”، مشيراً إلى أن الحدود ستبقى مغلقة لما بعد رمضان.

من جانبه، قال مدير صحة محافظة العقبة الأردنية، الدكتور إبراهيم المعايعة، السبت، إنه تم إخلاء 13 شخصا من المحجور عليهم صحياً، فيما وصل إجمالي من يخضعون في الحجر إلى 157 شخصاً.

وأشار إلى أن اثنين منهم فقط من سكان العقبة، والبقية من محافظات المملكة الأخرى، لافتاً إلى أن الذين أنهوا مدة الحجر وهي 14 يوما وقعوا على تعهد بالبقاء بالحجر المنزلي لمدة 14 عشر يوما أخرى.

ووزعت مديرية صحة العقبة 25 طاقما صحيا على المعابر الحدودية، وتعاملت مع البواخر السياحية وطواقمها وتعقيمها، ووضعت غرف عزل وحجر في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.

يذكر أن أغلب المحجور عليهم في محافظة العقبة هم أردنيون عائدون من جمهورية مصر.

هذا وفرض الأردن حظر تجول كاملا، لمدة 24 ساعة، في 2 أبريل الجاري، باستثناء الكوادر الطبية، في إجراء تفشي الوباء.