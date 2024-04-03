الأربعاء 24 رمضان 1445 ﻫ - 3 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأرصاد التايوانية: الزلزال الأخير كان الأقوى في 25 عاماَ

منذ 35 دقيقة
تعرضت اليابان لأقوى زلزال منذ ثماني سنوات في أول أيام العام الجديد (رويترز)

تعرضت اليابان لأقوى زلزال منذ ثماني سنوات في أول أيام العام الجديد (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال وو جيان فاو مدير مركز الرصد الزلزالي لدى الأرصاد الجوية التايوانية، اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، إن الزلزال الأخير في الجزيرة كان الأقوى منذ 25 سنة.

وأضاف: “هذا الزلزال كان الأقوى منذ 25 عاما بعد الزلزال الذي وقع في 21 سبتمبر 1999، حيث بلغت شدته 7.3 درجة”.

كما أشار إلى أن زلزالين إلى أربعة زلازل بقوة 6 إلى 7 درجات تحدث في تايوان سنويا، لكن الزلازل الأخير تجاوز الـ7 درجات.

ووقع زلزال 21 سبتمبر 1999، المعروف أيضا باسم “زلزال 921″، في مدينة جيجي وتسبب بمقتل أكثر من 2.4 ألف شخص، وأصيب 11.3 ألف وبقي حوالي 100 ألف شخص بلا مأوى.

بينما وقع زلزال اليوم الأربعاء تحت البحر قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرق تايوان عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش.

واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ7.4 درجة.

ووفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية حدثت أكثر من 11 هزة أرضية بقوة أكثر من 4 درجات في الجزيرة

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
رئيس وزراء أستراليا يتحدث إلى نتنياهو بشأن مقتل عمال إغاثة في غزة
المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضاً
المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضاً 0.84% في بورصة طوكيو
روسيا وحلف الناتو
مسؤولة أمريكية تستبعد نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
مبنى يهتز بسبب زلزال قوته 7.5 درجة ضرب اليابان
فيديو يحبس الأنفاس.. زلزال قوته 7.5 درجة يهز أوكيناوا جنوب اليابان
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف 10 مواقع لحزب الله بوقت واحد!