الأركان الإيرانية تحذر الاتحاد الأوروبي من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، التي تنسق الأنشطة بين الجيش الإيراني التقليدي وقوات الحرس الثوري، حذرت الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس من تصنيف الحرس منظمة إرهابية.

دعا البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وألقى باللوم عليه في قمع المتظاهرين بالبلاد وإمداد الجيش الروسي بطائرات مسيرة في أوكرانيا.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تحذير إيران من أن الاتحاد “سيطلق النار على قدميه” بتصنيفه الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقال الوزير الإيراني “”قلنا مرارا إن الحرس الثوري منظمة رسمية وسيادية تلعب دورا محوريا في ضمان أمن إيران. وخطوات البرلمان الأوروبي لتصنيف المنظمة إرهابيةً نوع من إطلاق النار على قدمي أوروبا نفسها”.