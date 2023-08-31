الأزمات تلاحق "مجموعة أداني".. أوراق المحاكمة تكشف عن مستثمرين سريين

انخفضت أسهم وسندات مجموعة أداني (Adani Group) بعد أن تم التعرف على المالكين المثيرين للجدل لأسهمها في تحقيق جديد، مما وجه ضربة جديدة للمجموعة الهندية بعد أن زعمت شركة Hindenburg Research في يناير أن المجموعة متورطة في عمليات احتيال على الشركات والتلاعب بأسعار الأسهم.

وتراجعت جميع أسهم أداني (Adani Group) العشرة المدرجة في تعاملات الخميس، كما تراجعت معظم سندات المجموعة الدولارية، وانخفضت أسهم شركة Adani Enterprises Ltd الرائدة بنسبة تصل إلى 5.2% قبل تقليص الخسائر.

تظهر الوثائق التي حصل عليها العاملون في مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) أن ناصر علي شعبان الأهلي من الإمارات العربية المتحدة وتشانغ تشونغ لينغ من تايوان أمضيا سنوات في تداول أسهم بقيمة مئات الملايين من الدولارات في مجموعة أداني، حسبما أفادت الشبكة العالمية للصحفيين الاستقصائيين يوم الخميس في تقرير طال انتظاره.

وقالت شبكة OCCRP على موقعها على الإنترنت إن الرجلين لديهما علاقات تجارية طويلة الأمد مع عائلة أداني، وعملا كمديرين ومساهمين في شركات مجموعة أداني، إلى جانب الشركات المرتبطة بفينود أداني، وهو شقيق مؤسس المجموعة الملياردير، غوتام أداني.

وقالت شبكة OCCRP إن الوثائق تم تأكيدها من قبل أشخاص لديهم معرفة مباشرة بأعمال مجموعة أداني وسجلاتها العامة من دول متعددة، وتظهر كيف تم استثمار مئات الملايين من الدولارات في أسهم أداني المتداولة علنًا من خلال صناديق استثمار غامضة مقرها في موريشيوس.

ووجدت OCCRP أن “الوثائق تظهر أنه من خلال صناديق موريشيوس، أمضوا سنوات في شراء وبيع أسهم أداني من خلال الهياكل الخارجية التي حجبت مشاركتهم – وحققوا أرباحًا كبيرة في هذه العملية. إنهم يظهرون أيضًا أن شركة الإدارة المسؤولة عن استثماراتهم دفعت لشركة Vinod Adani لتقديم المشورة لهم في استثماراتهم”.

“مسار المال”

من جهتها قالت مجموعة أداني في بيان لها يوم الخميس إنها ترفض “هذه الادعاءات المعاد تدويرها”، مضيفة أنها تستند إلى قضايا مغلقة عمرها عشر سنوات. وتضيف: “لا توجد صلة أو أساس لهذه الادعاءات المتعلقة بتحويل الأموال”.

كما نشرت صحيفتا “فايننشال تايمز” و”الجارديان” تقريرًا عن الوثائق، التي تمت مشاركتها معهما من قبل OCCRP في وقت سابق.

يعد تحقيق OCCRP بمثابة انتقاد آخر ضد تكتل الموانئ إلى الطاقة، الذي كان يحارب مزاعم المخالفات واسعة النطاق التي ارتكبتها الشركات في بداية العام.

وأدى تقرير هيندنبورغ إلى إجراء تحقيق من قبل المنظمين الهنود ومحو أكثر من 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركات المدرجة في أداني في وقت ما.

كما تعرض أداني أيضًا لهجوم سياسي، وذلك بفضل التصور بأن رجل الأعمال يتمتع بعلاقة وطيدة ومحاباة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مما يربط العديد من أعماله بطموحات رئيس الوزراء التنموية. وجدد حزب المؤتمر المعارض مطالبته بإجراء تحقيق برلماني.

وكتب جيرام راميش، زعيم البرلمان الهندي، على X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: “إن رائحة الفساد حول شبكة الشركات الوهمية المرتبطة بـ Adani والموجودة في ملاذات ضريبية غامضة تزداد قوة مع إنشاء مسار الأموال الآن، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة مودي، فإن الحقيقة لن تبقى مخفية إلى الأبد”.

وقد نفت المجموعة مراراً وتكراراً ارتكاب أي مخالفات، لكن هذه المزاعم أثارت تدقيقاً أوسع نطاقاً في ممارسات حوكمة الشركات في جميع أنحاء عالم الأعمال الذي تهيمن عليه العائلات في الهند.

وقالت تينا تنغ، المحللة في شركة CMC Markets ومقرها أوكلاند: “لا يزال الفساد ونقص شفافية السوق يمثلان مشكلة بالنسبة للبلاد”.

وأضافت أن تدفق الأخبار قد يؤدي إلى بعض “التأثير السلبي على الأسواق الهندية” فيما يتعلق بالمخاوف بشأن التداول الداخلي والتلاعب بالسوق.

استردت أسهم أداني أكثر من 40 مليار دولار، حيث قام مؤسسو المجموعة بتقليص الديون وجمع مليارات الدولارات من بيع الأسهم لمستثمرين خارجيين بما في ذلك GQG Partners LLC وهيئة الاستثمار القطرية.

قال مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي، وهو هيئة مراقبة أسواق رأس المال في البلاد، إن التحقيق في مجموعة أداني أظهر انتهاكات لقواعد الإفصاحات من قبل الكيانات المدرجة والقيود المفروضة على حيازات الصناديق الخارجية، حسبما ذكرت رويترز يوم الاثنين نقلاً عن مصادر لم تحددها.

وقال سمير كالرا، مؤسس شركة Target Investing ومقرها مومباي: “ستؤدي هذه الأخبار إلى زيادة التقلبات بالنسبة للمستثمرين حتى يتم الكشف عن النتائج النهائية التي توصلت إليها شركة Sebi بشأن تحقيق أداني. إنه دليل آخر يظهر تركيز المساهمين من الماضي، ويخلق عبئا على المستثمرين الصغار حتى مع ظهور صناديق كبيرة جديدة مثل GQG”.