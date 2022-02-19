الأزمة الأوكرانية.. آخر المستجدات الأمنية في مدينة لوغانسك الانفصالية

انفجر خط لأنابيب النفط، الجمعة، في مدينة لوغانسك التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية للأنباء التي بثت صورا لكرة نارية تضيء سماء هذه المدينة ليلا.

وقالت الوكالة إن انفجار خط “دروجبا” لأنابيب النفط قد هز مدينة لوغانسك.

وبحسب الوكالة الروسية، وقع انفجار ثان في لوغانسك بعد انفجار خط الأنابيب، من دون أن يتم تحديد مصدره.

ووقعت هذ الانفجارات التي لم تحدد مصادرها الجمعة في وقت بلغ التوتر ذروته بين الغربيين وروسيا حول أوكرانيا.

وبلغ التوتر أشده في شرق أوكرانيا مع تسجيل اشتباكات وطلب انفصاليين موالين لروسيا إجلاء مدنيين نحو الأراضي الروسية في حين نددت الولايات المتحدة بـ”سيناريو” يقوم على الاستفزازات لتبرير تدخل عسكري روسي.

وحذر مسؤول كبير في البيت الأبيض، الجمعة، من أن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها على موسكو، إذا ما قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غزو أوكرانيا، ستجعل من روسيا دولة “منبوذة”.

وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي داليب سينغ للصحفيين إن روسيا “ستصبح دولة منبوذة بالنسبة إلى المجتمع الدولي. سيتم عزلها من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من المدخلات التكنولوجية الأكثر تطورا”.

وكررت روسيا الجمعة تصريحاتها مجددا أنها أجرت انسحابات جديدة لقواتها من الحدود مع أوكرانيا وهي معلومات تشكك بها كييف والدول الغربية.