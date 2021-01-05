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الأزمة الاقتصادية تخنق العراق

منذ 35 دقيقة
العراق

العراق

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قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن العراق الذي يعاني من أجل سداد الديون والأجور يغرق في أزمة اقتصادية.

وأضافت بحسب “إرم نيوز”: ”لا يملك العراق ما يكفي من الأموال لسداد ديونه، وتسبب ذلك في أزمة مالية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الحكومة، التي تم الإطاحة بها منذ عام بعد احتجاجات شعبية واسعة نتيجة الفساد والبطالة“.

وتابعت: ”استغلت إيران الفرصة في الماضي نتيجة ضعف الحكومة المركزية في العراق، من أجل تعزيز القوى السياسية الموالية لها، ودور ميليشياتها شبه العسكرية في العراق، وفي الوقت الذي تعرض فيه الاقتصاد العراقي لأزمة قوية نتيجة فيروس كورونا المستجد، وهبوط أسعار النفط والغاز، والتي تمثل 90% من عائدات الحكومة، فإن العراق كان عاجزا عن سداد أجور العاملين في القطاع الحكومي لعدة أشهر خلال العام الماضي“.

وأردفت: ”قرر العراق الشهر الماضي خفض قيمة عملته الدينار، للمرة الأولى من عقود؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع تقريبا، في الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، وفي الأسبوع الماضي قطعت إيران إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي عن العراق، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة؛ ما تسبب في إظلام مناطق واسعة من العراق لساعات طويلة من اليوم“.

وقالت، إن الكثير من العراقيين يخشون قيام الحكومة بخفض قيمة الدينار مرة أخرى، رغم النفي الرسمي لهذا التوجه.

واستطردت: ”تبلغ تكلفة رواتب ومعاشات القطاع العام نحو 5 مليارات دولار شهريا، وفي ضوء أن العائدات الحكومية العراقية من النفط شهريا وصلت أخيرا إلى نحو 3.5 مليار دولار فقط، فإن العراق يعوّض النقص عن طريق استغلال احتياطاته النقدية، التي يقول بعض الاقتصاديين إنها غير كافية بالفعل“.

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