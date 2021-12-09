الأزمة تنذر بالأسوأ.. موسكو تهدد بالردّ بصرامة على تصرفات الناتو

أكدت روسيا أنها مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الناتو الذي يسعى إلى التمركز العسكري على حدودها.

كما حذرت موسكو من إمكانية تكرار الأوضاع التي تشكلت خلال “ازمة الكاريبي” خلال الحرب الباردة.

التحذيرات الروسية جاءت عقب تصريحات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أكد خلالها أن الحلف يؤيد استئناف عمل مجلس روسيا- الناتو، بما يخدم بحث الوضع في أوكرانيا في إطاره.

وأضاف أمين الحلف -خلال مؤتمر عبر خاصية الفيديو، حسبما نقلت وكالة أنباء “أوكرانيا برس” الأوكرانية اليوم الخميس: “أعتقد أنه يجب أن نستخدم كافة الأدوات والمنصات للتعامل مع روسيا”.

وتابع ستولتنبرج أنه يمكن في إطار المجلس عقد لقاءات بين روسيا وأعضاء الناتو ومناقشة دائرة واسعة من القضايا، بما فيها الوضع في أوكرانيا وتقليص المخاطر والتدريبات والرقابة على الأسلحة وغيرها الكثير من القضايا.

وفي وقت سابق ، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أعرب خلال المباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء “التصعيد الروسي” حول أوكرانيا، ولوّح باتخاذ إجراءات اقتصادية في حال التصعيد.

وقال: إن “الرئيس بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين البالغ إزاء التصعيد الروسي وحشد القوات حول أوكرانيا، وأكد بوضوح أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بإجراءات اقتصادية قوية وغيرها من الإجراءات في حال التصعيد العسكري”.