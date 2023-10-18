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الأزهر الشريف: على الأمة بكل قوتها وأموالها الوقوف خلف فلسطين وشعبها المظلوم

منذ 34 دقيقة
الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

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استنكر الأزهر الشريف الجريمة المروعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مستشفى المعمودي في غزة، والذي أدى لاستشهاد المئات من النازحين والجرحى في المستشفى.

وطالب الأزهر في بيان له الأمة العربية والإسلامية بإعادة النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس، مشدداً أنه “على الفلسطينيين أن يثقوا في أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه”.

وأوضح الأزهر في بيانه أن “الغرب يقاتل على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن وأصبحت من المضحكات المبكيات وعليكم أن تواجهوه معتصمين بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبصمودكم في وجه هجماته الوحشية البربرية وما مقدار الغرب في ميزان الصومال وأفغانستان منكم ببعيد”.

وأضاف: “على الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء، عليكم أن تستجيبوا لقوله تعالى{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، وإن شئتم معرفة طبيعة عدوِّكم على حقيقتِه فتأمَّلوا جيدًا قوله تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً}

وختم بيانه بالدعاء لأهل غزة قائلاً: “رحم الله شهداءنا الأبرار، وجزى وحوش الأدغال بما هي أهلٌ ل”.

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