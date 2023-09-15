الأسد يسعى لتغيير نظام حكم سوريا إلى ملكي جمهوري

تعيش سوريا في سلسلة من الأزمات الاقتصادية والأمنية، فيما يحاول الرئيس السوري بشار الأسد الاستمرار والبقاء في الحكم رغماً عن الجميع، وفي خطوة جديدة يحاول من خلالها تغير نظام الحكم الى ملكي جمهوري لتثبيت حكم ابنه من بعد.

وبحسب ما قالت مصادر مطلعة لصحيفة “ايلاف” إن الرئيس السوري بشار الأسد يسعى لتغيير نظام حكم بلاده إلى نظام ملكي جمهوري، ويحاول مؤخرا فحص الامور مع مختصين من بلاده، وذلك لتثبيت حكم ابنه من بعده ومنح أفراد عائلته امتيازات بموجب النظام الجديد.

وقال المسؤول السوري رفيع المستوى الذي تحدث لـ”إيلاف”، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن الأسد رأى أن الانظمة الملكية في المنطقة هي الوحيدة التي صمدت في وجه ما سمي بالربيع العربي، وهو يرى أن هذا الحل سيقدم له ولعائلته حصانة من أي تطورات مستقبلية.

وأضاف المسؤول أن الأسد يعتقد أن الإعلان عن تغيير نظام الحكم سوف يعفيه ويعفي أفراد عائلته من مساءلات قانونية دولية مستقبلا.

وفي سياق آخر، قال مصدر بريطاني مطلع لـ”ايلاف” إن ثروة الأسد بحسب تقدير جهاز المخابرات البريطاني “ام اي 6” هي 200 طن من الذهب و16 مليار دولار و 5 مليار يورو.

وأضاف المصدر أن الأسد يرى أن ضمان بقاء عائلته حاكمة في سوريا يساهم في استقرار البلد، خاصة وأن العلويين وحتى الغاضبين منه هم من المؤيدين لبقاء الحكم العلوي في سوريا وليس خسارة السلطة السنة أو لغيرهم.