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الأسد يصدر عفوا عن المتهربين من الخدمة العسكرية.. لكن بشرط!

منذ 45 دقيقة
جنود من جيش النظام السوري

جنود من جيش النظام السوري

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أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد (الأربعاء 21-12-2022) عفوا عن المتهربين من التجنيد يقضي بمساعدتهم على تجنب السجن إذا سلموا أنفسهم لقضاء الخدمة العسكرية في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وسيكون أمام السوريين الذين تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية الموجودين داخل البلاد مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم، بينما تمتد مهلة من هم خارج البلاد إلى أربعة أشهر.

وقالت الرئاسة إن المرسوم ينطبق على مرتكبي جريمة التهرب من الخدمة قبل 21 ديسمبر كانون الأول 2022.

وقالت منظمات إغاثة إن الخوف من التجنيد سبب رئيسي لإحجام اللاجئين عن العودة إلى البلاد التي تعيش في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وغالبا ما يتسبب عدم وجود فرصة في البلاد في الحد من منافع قرارات العفو المماثلة، وسبق للحكومة أن أصدرت قرارات عفو خلال الحرب الأهلية السورية.

وبمساعدة من روسيا وإيران، استعاد الأسد السيطرة على معظم البلاد من أيدي جماعات المعارضة المسلحة التي حصل بعضها على دعم حكومات أجنبية ومسلحين متشددين.

وتسببت الحرب، التي اندلعت في أعقاب انتفاضة عام 2011، في مقتل مئات الآلاف وتشريد نصف سكان سوريا ما قبل الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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