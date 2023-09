ويلسون: الأسد رحب بمساعدة زميله "تاجر المخدرات" بوتين و"الدكتاتور" شي جين

عقب إعلان زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الصين، الخميس، كتب رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، عبر صفحته على منصة “X”: “رحب بشار الأسد، الذي قتل أكثر من 500 ألف سوري بمساعدة زميله تاجر المخدرات بوتين، والدكتاتور شي جين بينغ في الصين”.

وأضاف ويلسون: “لا يمكننا تحمل تجاهل المخاطر التي تهدد الحرية والأمن التي يشكلها أولئك الذين يعلنون أنفسهم أعداء لأمريكا”.

Bashar al-Assad, who has murdered over 500k Syrians w/Putin's help, was welcomed by fellow drug trafficker & dictator Xi Jinping in China. We cannot afford to ignore the dangers to freedom and security posed by those who declare themselves enemies of America.

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 21, 2023