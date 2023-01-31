الأسرى الفلسطينيون يصعدون احتجاجاتهم داخل سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى، التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى الفلسطينيين قرروا تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بسبب عمليات القمع المستمرة التي يتعرضون لها منذ عدة أيام داخل السجون الإسرائيلية.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها، أن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاعتداء بالضرب على عدد من الأسيرات في سجن “الدامون”.

وأوضحت الهيئة أنه “تم رش الأسيرات الفلسطينيات بالغاز المسيل للدموع، وغاز الفلفل، والتنكيل بالأسرى في عدة سجون، كما واصلت (إسرائيل) عزل عدد منهم”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وأضافت الهيئة: “الإجراءات الإسرائيلية دفعت الأسرى لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، والتي تمثلت بإرجاع وجبة الإفطار، وعدم الخروج للفحص الأمني”.

وحذرت الهيئة في بيانها من ما وصفته “بالتوجه الخطير لحكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية وأدواتها “، مضيفة: “تسعى هذه الحكومة للانتقام من الأسرى والتفرد بهم ضمن سياسات مدروسة ومدعومة”.

وأكد رئيس شؤون هيئة الأسرى قدري أبو بكر، أن كل المؤشرات داخل السجون تنذر بمرحلة صعبة وخطيرة على الأسرى الفلسطينيين، ويأتي ذلك في سياق فرض أمر واقع جديد عليهم.

وأوضح: “نتابع ما يحدث في السجون والمعتقلات بقلق كبير، في ظل الاقتحامات والتنقلات والاعتداءات الكبيرة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال ووحدات القمع التابعة لها”.

ودعا أبو بكر إلى ضرورة التدخل الفوري من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين.