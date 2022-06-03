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الأسطول الروسي يبدأ تدريبات في المحيط الهادئ

3 - يونيو - 2022
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بدأ الأسطول الروسي في المحيط الهادي سلسلة من التدريبات تستمر أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة وما يصل إلى 20 طائرة، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع.

وقال بيان الوزارة إن التدريبات، التي ستجرى بين الثالث والعاشر من حزيران، ستشمل من بين أمور أخرى “مجموعات من السفن والطيران البحري تشارك في عمليات البحث عن غواصات (معادية)”.

تزامنا، دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم الجمعة، يومها المئة، حيث تركز القوات الروسية على منطقة دونباس (شرق) ومدينتها الاستراتيجية سيفيرودونيتسك.

الى ذلك، توقعت الاستخبارات البريطانية أن تسيطر القوات الروسية على منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا “بالكامل”، خلال أسبوعين.

يذكر أن السيطرة على لوغانسك واحدة من الأهداف الاستراتيجية لروسيا، منذ بدأت حربها على أوكرانيا في 24 شباط الماضي.

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